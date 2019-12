Musiklivet går som en dans – men snart börjar allvaret

Musik- och teaterutbildning i Växjö, Tingsryd och Bjärnum och nu bara en termin kvar på Balettakademien i Göteborg. Amanda Hård börjar så smått blicka mot yrkeslivets tiljor.

– Det har varit en röd tråd från Katedralskolan och AMB till musikallinjen här och jag har börjat leta jobb så smått, säger 23-åringen som snart kommer hem och sjunger med kyrkokören i Urshult.

Foto: Urban Nilsson

De första offentliga framträdandena var med kyrkans barnkör hemma i Urshult redan i fyraårsåldern.

Klart att Amanda Hård nappade på erbjudandet att komma tillbaka och uppträda med dagens vuxna kör. Julkonserten den 8 december blir något extra. En cirkel som sluts, trots att karriären bara börjat.

– Det var Robert Augustsson, som leder kyrkokören, som frågade mig. Vi har träffats någon enstaka gång tidigare. Jag tror det var i samband med att jag sjöng vid en begravning i Urshult. Nu blir det några låtar med kören och några solo. Det ska bli jätteroligt.

Strax innan framträdandet på hemmaplan, närmare bestämt den 3 december, dyker Amanda förresten upp i Växjö. Då är det Lasse Holm med gäster – förutom Amanda även Eddie Oliva, Hallandsfolk, Greger Siljebo, Rebecca Peterson och Michael Bäck band – som frestar med musikkväll för Colombias barn i konserthuset.

Ett projekt som ligger musikalartisten från Urshult extra varmt om hjärtat, eftersom hon själv arrangerade en stödgala som sitt alldeles eget gymnasiearbete. Den gången lyckades hon locka just Lasse Holm till Tingsrydsscenen, plus Jan Johansen, Gladys del Pilar och Michael Bäck band.

En stjärnuppställning som gjorde succé och samlade ihop 300 000 kronor till skolbyggen i Colombia. Amanda Hårds eget hårda skolslit under sista terminen på AMB bidrog alltså till bättre förutsättningar för elever i Sydamerika.

– Jag har inte hunnit åka dit ännu men jag får rapporter därifrån ibland och de har fått matsalar, kök och samlingslokaler i tre nya byggnader.

Foto: Privat

För Amandas del innebar kontakten med Lasse Holm fler engagemang. Redan sommaren 2016 var hon ute en vända med den populära Diggiloo-turnén. Då tillsammans med bland annat Charlotte Perelli, Martin Stenmarck och Jessica Andersson.

Och på den vägen är det. Nyligen var det ny välgörenhetsgala i Klara kyrka med bland annat Sonja Aldén, Eddie Oliva och trumpetaren Magnus Johansson. Och snart är det alltså Växjös tur.

Hur rullar det på annars?

– Jag jobbar lite på Liseberg om helgerna – mest i ett kafé och i butiken. Annars är det mycket med skolan. Det har ju varit att steppa upp ett snäpp kan man säga. Jag började med att gå ett år på estetisk linje på Katedralskolan i Växjö, men bytte till AMB när de precis kommit igång med gymnasiet i Tingsryd. Sedan blev det ettårig artistutbildning i Bjärnum innan jag kom in på Balettakademien. De tar in 20 elever per årskurs bland kanske 300 sökande, så det är rätt tufft och jag kan nog inte få mycket bättre grund att stå på.

Hur ser en dag på skolan ut?

– Ofta är det balett en och en halv timme och sedan jazz en och en halv timme på förmiddagen. Efter lunch blir det sånglektioner, typ solo med lärare. Nu i trean är det mycket fokus på projekt. Vi sätter upp ”Flashdance” till våren med inhyrd regissör men resten av pedagogerna i teamet från skolan. Ja, det ska förstås bli spännande, inte minst att se vilken roll man får.

Och efter plugget?

– Jag går ju ut till våren och har börjat söka jobb och ska på några auditions. Vi har fått mycket träning på just sånt på skolan och de har varit där från Malmöoperan också och gett feedback.

Har du några drömroller?

– Det finns några musikaler som jag gillar lite extra. ”Waitress”, som går både i London och på Broadway för tillfället, är en. ”Wicked” är en annan som är häftig.

Nu blir det gästspel i Urshult. Hur ofta hittar du hem till släkt och vänner?

– Det blir kanske sex gånger om året eller något sånt. Vi är ett tjejgäng hemifrån, som hängt ihop länge, och som faktiskt träffades för några veckor sedan. Tre gick på AMB och många har hamnat nere i Karlshamn.

Och julen?

– Den blir småländsk. Först hos min pojkväns familj i Oskarshamnstrakten och lite senare hemma i Urshult.

Men först knyts de röda julbanden ihop när Amanda Hård återvänder till barndomens kyrka, just där allt började i fyraårsåldern.

Foto: Privat