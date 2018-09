Sjätte generationens kulturbärare i äppelriket

Ellenäs ängsfruktodling breder ut sig på en vindpinad udde. Den sticker iväg likt ett oregerligt rotskott rakt ut i Åsnen. Här är utsikten magnifik och träden fräknigt rödprickiga.

– Det är en kulturodling och inte en flirt med det moderna. Så ska det vara, säger ställets äppelkung, Per-Anders Almén.

Foto: Per Ohlsson

Sommaren har varit rekordvarm och på många sätt gynnsam.

– I storlek och avkastning finns det många som slår mig, men inte när vi pratar färg och smak, säger Per-Anders Almén.

Vi står bland olika sorter i skördetid. Här finns småländska landskapsäpplet Hornsberg, härdiga Lobo, gulvita Åkerö med strimmor av rött och mycket, mycket mer.

Den fruktrika trädtraditionen i Urshult har sina rötter i 1700-talet, tack vare någon sju generationer längre ner i släktträdets grenverk.

– Det här är urmodern för fruktodling. Just här var det skog in på 1930 och -40-talen. Då högg man ner björkarna och planterade in aplar och ympade där man inte kunde odla annat, säger Per-Anders och pekar ut över en del av ägorna.

– Men det gäller att ha många ben att stå på, och det har det alltid gjort. Ingen odlare i Urshult har kunnat leva på sina äpplen. Djur, fiske, skog och jordbruk har varit bisysslor med skiftande bäring.

Per-Anders Almén har själv arbetar inom parkförvaltningen i Tingsryd i 28 år nu. Såhär i skördetider brukar han pricka in semestern.

Han fortsätter sin historiekavalkad:

– Min morfar friköpte gården på 1940-talet och mor och far tog över 1956. Det har gått upp och ner, men en vinter och vår i början av 1960-talet var värre än andra och då frös hela skörden av Gravensteiner. Barken sprack, träden savade och det luktade surt på hela Ellenäs. På ett år gick skörden från 70 ton till tre ton. På den tiden odlade i princip alla här ute, men sedan slopades importförbudet och det blev tuffare.

I år har torkan framkallat kalciumbrist och skördat sina offer. En del arter har drabbats av pricksjuka. Per-Anders plockar ner ett vackert men fläckigt Åkerö och visar.

– Annars är skräckscenariot en fuktig september följd av en fuktig maj året därpå. Det är ett race från mitten av april och fram till midsommar. Har du klarat dig då och haft vädret med dig så finns det gott hopp.

Per-Anders Almén är sjätte generationens fruktodlare och var egentligen rätt trött på majestätiska epitet redan för tiotalet år sedan. Det gick lite hysteri i det mesta när SVT-dokumentären ”Urshults äpplekungar” hade haft premiär 2007. Filmen om bygdens odlande monarker har gått i repris några gånger och har genom åren lockat både reporterteam och nyfikna turister till Ellenäs. Platsen är ett lockande utflyktsmål – folk vallfärdar till berget ute på udden med kaffekorgar och pensionärsgrupper kommer för guidade vandringar.

– Vi var ju tre generationer som var med i filmen, även min far Gösta och min son Simon, som inte var så gammal då.

Men det var han själv och kollegan Herbert Nilsson som hade de mest framträdande rollerna i Anette Lykke Lundbergs finstämda skildring, där skådespelaren Harriet Andersson bidrog med berättarrösten.

I tv-tablåernas presentation kunde vi läsa:

”I Urshult i södra Småland har bönderna odlat äpplen sedan urminnes tider. Generation efter generation har vårdat träden som växer vilt i hagar och på ängar. Det är vinterbeskärning i djup snö, ympning bland gullvivor och nyfödda lammungar, slåtter under dignande äppelträd och till sist skörden av de goda äpplena – biologisk mångfald som ger en doft av paradiset.”

Udden är verkligen en magisk plats på jorden, inte minst när äppelträden blommar eller som nu när de bär frukt. På Alméns ägor kämpar man för att upprätthålla den gamla traditionen med ängsfruktodling.

Foto: Per Ohlsson

Foto: Per Ohlsson

Något har vi lärt oss. Att det som äppelodlare gäller att inte lägga all frukt i samma korg. I dag finns mängder av alternativ. Lobo, som har sitt ursprung i Kanada och har en djupröd nyans, har en framträdande roll. Även Gravensteiner och Åkerö tillhör dominanterna på Ellenäs.

– Men det är svårt att föryngra då rådjur och älg älskar nytt och fräscht och egentligen borde all nyplantering hägnas in, fortsätter Per-Anders Almén och halkar in på en annan tilltagande problematik.

– Sedan är det mycket jobb med att hålla koll på vildsvinen som började komma i större skaror för några år sedan och som bökar sönder i markerna.

Okej, men vilka är odlarens egna favoritäpplen?

– Första tiden är det Astrakan. De är fantastiskt saftiga och fina i augusti. Lite senare är det Gravensteiner med sin syrlighet i början. Sedan är jag ju svag för Ingrid Marie, som jag är uppväxt med och som fortfarande är väldigt populär.

Foto: Kerstin Hagggren

Fakta Höstkänsla i bygden Ryd har nyligen haft sin marknad och Korrö har precis ställt till med med Honungens och äpplets dag. Men än är det inte slut. Linneryd bjuder in till traditionell marknad den 29 september och helgen därpå är det både skördemarknad och höstfest i Tingsryd när Börjes respektive Tingsryds handel lockar med aktiviteter och erbjudanden. (Se evenemangskalendern på sidan 4-5 för datum och platser). Visa mer...

Foto: Per Ohlsson