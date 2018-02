Amazons omsättning ökade nästan 40 procent

Ett par av orsakerna till kvartalssiffrorna är en kraftfull ökning av näthandeln under jul- och nyårshelgerna och stark efterfrågan på Amazons molntjänster.

Nettoförsäljningen steg till 60,5 miljarder dollar under kvartalet, en ökning från 43,7 miljarder dollar ett år tidigare.

Nettovinsten efter skatt stannade på 1,9 miljarder dollar, eller 3,8 dollar per aktie, under kvartalet - att jämföra med 749 miljoner dollar, eller 1,5 dollar per aktie, ett år tidigare.

I resultatet finns en positiv skatteeffekt på 789 miljoner dollar på grund av landets nya skattelagar.

5 miljarder varor

Omsättningen för Amazon Web Services, bolagets snabbt växande molntjänst, skenade med 44,6 procent till 5,1 miljarder dollar. Analytikerna hade i snitt förutspått 5 miljarder dollar.

Totalt levererade Amazon över 5 miljarder varor över hela världen i fjol via Ssin prenumeranttjänst Prime.

Kvartalsrapporten slog analytikernas förväntningar och Amazon-aktien steg 5,6 procent i efterhandeln på New York-börsen, efter att ha stängt på 4 procent back under dagen.

Förväntningarna var skyhögt ställda inför kvartalsrapporten. De senaste veckorna har flera analyshus höjt utsikterna för aktien, som fortsatt att stiga. Sedan årsskiftet är uppgången över 20 procent och en aktie kostar nu cirka 1 450 dollar.

Förra året steg Amazon med 56 procent på börsen.

Egen regnskog

Amazon har öppnat sin egen regnskog i Seattle. Tidigare i veckan invigde grundaren Jeff Bezos en ny byggnad med 40 000 växter - The Sphere - i anslutning till huvudkontoret, där de anställda ska kläcka nya, revolutionerande idéer.

I år väntar sig analytikerna att Amazons intäkter ska öka med omkring 30 procent jämfört med i fjol.

Köpet av livsmedelskedjan Whole Foods förra året bidrar till lyftet, tillsammans med expansion på nya marknader. I höstas la Amazon Australien för sina fötter.

Samtidigt pågår en intensiv diskussion om var Amazons andra huvudkontor ska placeras, en etablering många städer suktar efter. 20 städer är nu kvar på listan, och ett besked väntas under året.