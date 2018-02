Apple redovisar rekordomsättning

Omsättningen ökade med 13 procent under det sista kvartalet 2017 och uppgick till 88,3 miljarder dollar.

– Vi är glada att rapportera det bästa kvartalet i Apples historia, med bred tillväxt som inkluderar den högsta omsättningen någonsin från en ny Iphone-uppsättning, säger vd:n Tim Cook.

Apple säger att man sålde 77,3 miljoner Iphone-enheter under kvartalet, dock något under vad analytikerna hade tippat på: 80 miljoner.

Men det genomsnittliga försäljningspriset var starkar än väntat, 796 dollar jämfört med väntade 756 dollar, vilket enligt bolaget beror på ökad efterfrågan för de nyare Iphone-mobilerna.

– Iphone X har överträffat våra förväntningar och har varit vår bästsäljande Iphone varje vecka sedan den släpptes i november, säger Cook.

Apple förlitar sig mycket på Iphone X. Men företagets anseende fick sig en rejäl törn när det avslöjades att man infört uppdateringar i äldre telefoner som gjort dem långsammare när batterierna blev svagare.

Vinsten efter skatt ökade till 20,1 miljarder dollar, eller 3,9 dollar per aktie, under kvartalet som slutade vid nyår - jämfört med 17,9 miljarder dollar, eller 3,4 dollar per aktie, ett år tidigare.