Apple tyngde USA-börsen

Ledande börsindex i USA föll tillbaka under veckans första handelsdag efter förra veckans rekordnoteringar. Apple agerade sänke efter uppgifter om att försäljningen av Iphone X-modellen går svagare än väntat. Affärstidningen Nikkei erfar att bolaget tänker halvera produktionen för modellen det första kvartalet. Apple ska lämna sin rapport på torsdag. Aktien föll runt 2 procent.

Elbolag, fastigheter och telekombranschen tillhörde de sektorer som gick sämst. En del analytiker förklarade nedgången med vinsthemtagning efter den senaste tidens uppgång, och avvaktan inför veckans rapportflod.

Marknaden inväntar också president Donald Trumps första State of the union-tal, centralbanken Feds räntemöte och nya jobbsiffror under veckan.

Mot strömmen flödade läskkoncernen Dr Pepper Snapple som steg över 32 procent till all-time-hich efter uppköpsbud.

Dow Jones industriindex och S&P 500 backade 0,7 procent medan Nasdaqs kompositindex gick ner 0,5 procent.