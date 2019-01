Billiga bönor ger bittra konsekvenser

Höstens rekordskörd av kaffebönor i kombination med politisk instabilitet i Brasilien har lett till att världsmarknadspriset på kaffe nu är det lägsta på 13 år.

Baspriset på ett pund kaffebönor ligger i dag omkring 105 cent på New Yorkbörsen, vilket motsvarar cirka 18 kronor per kilo. Inköpare betalar sedan ett tillägg respektive ett avdrag beroende på bönornas kvalité.

Enligt organisationen International Coffee Association (ICO) som företräder kaffeimporterande och exporterande nationer, förväntas årets skörd bli något mindre än fjolårets. Fortfarande väntas ett överskott, vilket talar för fortsatt låga priser.

Enligt Minette Rosen är odlare som producerar kaffe av hög kvalité värst drabbade eftersom basen för tillägget blivit lägre.

Skapar kaffebrist

När vi betalar 35 kronor för en kaffe hamnar i praktiken några ören i odlarens ficka. Kaffeproducenter i Colombia har skickat ett upprop om att de inte överlever med dagens låga priser. Även i Kenya är läget kritiskt för kaffebönderna och många väljer att odla andra grödor som avokado eller macadamianötter, eller säljer jordbruksmark till bostadsbolag för att kunna försörja sig.

– Det är ett stort problem på kort sikt att odlarna inte vill sälja sitt kaffe eftersom de inte får betalt för sina kostnader och det är ett problem på lång sikt eftersom vi inte får tag i de kvaliteter vi behöver, säger Minette Rosen.

Konsumentpriset på kaffe speglar i stort baspriset i New York. Enligt siffror från SCB blev kaffet billigare under 2018 och under december sjönk priset med 4,6 procent, delvis på grund av extrapriser.

– Nästan hälften av allt kaffe säljs som lockvara och jag tror inte att konsumenterna alltid förstår hur mycket som krävs för att få en god kopp kaffe på bordet och säkerställa att det finns i framtiden också, säger Rosen.

Premie till bönderna

Även Elisabet Lim, kundansvarig och produktchef för kaffe på Fairtrade som står för tio procent av marknadsandelen i Sverige, vänder sig emot den så kallade kaffemodellen. Modellen är unik för Sverige och innebär att dagligvarukedjor säljer kaffe till kraftigt reducerade priser för att locka kunder. Kaffet säljs till förlust, vilket kompenseras genom att kunderna handlar andra varor.

– Detta gör att konsumenterna inte får en känsla för vad ett paket kaffe egentligen kostar, säger Lim, som anser att ett halvt kilo kaffe rimligen borde kosta cirka 45 kronor i butiken.

Enligt Fairtrades kriterier ska minimipriset på ett pund kaffebönor ligga på minst 1:40 dollar för att täcka hållbar produktion. Om världsmarknadspriset faller lägre än så kickar minimipriset in.

Utöver minimipriset betalar Fairtrade en premie på 20 cent per pund till odlarna. Med dagens priser innebär detta cirka 1:60 dollar per pund för vanliga arabicabönor och 1:90 for ekologiska arabicabönor.

– Vi tycker fortfarande att det är för lågt. Det skulle förmodligen behöva ligga ännu högre, men vi måste hitta en väg där folk är överens och det täcker kostnader för hållbar produktion.