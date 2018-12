Billigare att fylla tanken

Ledande bensinbolag sänker priset på bensin med 20 öre per liter. Efter sänkningen är riktpriset för en liter 95-oktanig bensin på bemannade stationer 14:31 kronor. Priset på diesel sänks också med 20 öre till 15:16 kronor per liter. Etanolen kostar i dagsläget 12:06 kronor per liter.(TT)