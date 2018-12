Blandat på Wall Street

USA-börserna pendlade mellan plus och minus under torsdagen när investerarna tvekade mellan bedömningen av brexitläget, Kinaförhandlingarna och frågetecken runt räntan. Finansmarknaden var en av de bleka sektorerna och storbankerna Bank of America och Wells Fargo backade 0,6 respektive 1,3 procent.(TT)