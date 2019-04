Börsuppgång tilltar - råvaror i topp

Stockholmsbörsen fortsätter att stiga och farten tilltog ytterligare något under förmiddagshandeln. Optimism kring handelssamtalen mellan USA och Kina driver aktiekurserna världen över.

Strax efter klockan tolv har det breda OMXS-indexet klättrat med 1,0 procent. Sedan årsskiftet har nu börsen stigit med 15,5 procent och ligger på den högsta nivån sedan oktober i fjol.

Uppgången under förmiddagen är bred, nästan samtliga tungviktare stiger med råvarurelaterade bolagen SSAB, plus 3,7 procent, och Boliden och SCA, plus 2,8 procent vardera, i täten.

Mot strömmen går konjunkturokänsliga bolagen Swedish Match, som backar en halv procent, och Astra Zeneca, minus en procent.