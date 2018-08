Börser lyfter på ljusare handelsutsikter

Stockholmsbörsen lyfter i den inledande handeln och hakar därmed på Europatrenden. Icas resultat var däremot en besvikelse och aktien sjunker rejält.

Efter cirka fem minuters handel ligger det breda OMXS-indexet på plus 0,5 procent. Förhoppningar om en möjlig lösning på handelskriget mellan USA och Kina fick fart på börserna även i Asien i den avslutande handeln. USA har bjudit in Kina på överläggningar, men bedömare konstaterar att överläggningarna ska ske på relativt låg nivå.

Uppgången i Stockholm är bred med flertalet tungviktare på plus. Bland de aktier som går bäst märks Assa Abloy, plus 2,2 procent, följt av SSAB och SKF, plus 1,4 procent.

Men livsmedelskedjan Ica går mot strömmen efter sin delårsrapport, aktien sjunker fem procent i öppningen.