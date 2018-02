Comcast lägger mångmiljardbud på Sky

USA:s största kabeloperatör Comcast lägger ett bud på 31 miljarder dollar, motsvarande drygt 250 miljarder svenska kronor, för den europeiska betalkanalgruppen Sky.

Tv-bolaget har sedan tidigare gått med på att bli uppköpt av mediebolaget Fox som ägs av mediemogulen Rupert Murdoch.

Comcast är också ett medieföretag med bolag som amerikanska tv-kanalen NBC samt produktionsbolaget Universal Pictures under sig. Kabeljätten har erbjudit Sky ett aktiepris om 12:50 pund per aktie, vilket trumfar Fox bud på 10:75 pund per aktie.

"Vi skulle vilja äga hela Sky, därför försöker vi köpa mer än 50 procent av Skyaktierna", säger Comcasts vd Brian L. Roberts i ett uttalande.

Fox har sedan i december 2016 försökt köpa de resterande aktierna som man inte redan äger i Sky men har på grund av konkurrensregler inte kunnat genomföra affären.