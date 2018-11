Facket anar bromsad tillväxt

Varje halvår frågar tjänstemannafacket Unionen omkring 500 av sina lokala klubbar om läget på deras arbetsplatser och drar sedan slutsatser om produktion och efterfrågeläget. Jämfört med i våras har konjunkturutsikterna stärkts något, men är lägre än under toppnoteringen förra hösten. Det är framför allt inom tjänstenäringarna som ekonomin ser bättre ut medan en dämpning syns inom industrin.

Vissa branscher börjar dock ana mindre ljusa tider, såsom partihandeln där klubbarna ser sämre lönsamhet och spår färre antal anställda tjänstemän det kommande halvåret. Tvärtemot larmrapporterna kring bostadsföretagen, så ser Unionenklubbarna inom byggbranschen positiva utsikter, men klubbarna finns ofta på byggföretag som har andra verksamheter än bara bostadsbyggande, skriver facket i konjunkturprognosen som förklaring till den förhållandevis ljusa bilden.

Unionen mäter också temperaturen i det privata näringslivet via antal och vilken typ av ärenden som dyker upp hos ombudsmännen. Ett ökat antal hanteringar av uppsägningar och omorganisationer tyder på en nedgång. Fackets så kallade ärendeindikator pekar nu på att den svenska BNP-tillväxten bromsar in under resten av året och landar på 1,5 procent nästa år, den svagaste utvecklingen sedan 2013, ner från 2,4 procent i år.