Förlust för Clas Ohlson

Butikskedjan Clas Ohlson redovisar en förlust för det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Resultatet före skatt blev minus 106 miljoner kronor för perioden februari-april, vilket kan jämföras med en vinst på 17 miljoner kronor motsvarande period året före.

Resultatet påverkas av engångskostnader och periodisering av kostnader förknippade med bolagets strategiimplementering, som ska utveckla bolaget för långsiktig lönsam tillväxt.

"Det fjärde kvartalet 2017/18 är början på något nytt. Det är första kvartalet i vår omställning i enlighet med nya strategin. Vi avser att hålla minst samma transformationstakt och kommer att fortsätta våra kommersiella satsningar för att stärka vårt kunderbjudande under de närmaste kvartalen", skriver vd och koncernchef Lotta Lyrå i en kommentar.

Försäljningen under kvartalet uppgick till 1 683 miljoner kronor, plus 7 procent jämfört med motsvarande period 2017. Under kvartalet utökades Clas Ohlsons butiksnätverk netto med 5 butiker.