Hoppet lever på Wall Street

Investerarna fortsätter att ha stora förväntningar på de handelssamtal som inleds på onsdagen mellan USA och Kina. Aktieindexen tuffade på uppåt och till dagens vinnare hörde flera av storbankerna, JP Morgan gick upp 0,8 procent och Citigroup steg 1,2 procent.

Lyxhustillverkaren Toll Brothers redovisade en betydligt bättre kvartalsrapport än väntat och aktien lyfte 13,9 procent. Flera branschkollegor hängde på uppgången, byggjätten Lennar var en av dem med en kursökning på 4,1 procent.

S&P500 var under dagen uppe och nosade på nytt indexrekord men fick med en ökning på 0,2 procent nöja sig med en slutnotering en bit under all time high. Dow Jones industriindex ökade också 0,2 procent och Nasdaqs kompositindex steg 0,5 procent.