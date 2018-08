Ingen värmesvacka för TUI

Trots värmeböljan i Europa är sommarens resebokningar fler än i fjol, enligt tyska TUI. Och resejätten räknar fortfarande med att vinsten under det innevarande räkenskapsåret ska stiga.

Men under april-juni, som är det tredje kvartalet i TUI:s räkenskapsår, minskade den underliggande vinsten, enligt måttet ebita, med 7,4 procent till 205,1 miljoner euro (cirka 2,1 miljarder kronor). TUI drar i regel in mest pengar under räkenskapsårets sista kvartal.

Under helåret räknar TUI fortfarande med att den underliggande vinsten stiger med tio procent, exklusive valutakurseffekter. Enligt vd Fritz Joussen är det osannolikt, med tanke på värmen, att prognosen överträffas - ett uttalande som fick TUI:s aktie att rasa på börsen.

I förra veckan sänkte den brittiska TUI-konkurrenten Thomas Cook sin prognos för helåret, med hänvisning till att värmen fått många semesterfirare att skippa sista minuten-resan.