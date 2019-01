Wallenbergdirektör vill se politisk action

Bättre infrastruktur, flexiblare bostadsmarknad, en bra utbildning och lägre skatter - alla ingredienser i en politik som konstellationen S, MP, C och L lovat genomföra och som får klart godkänt av Wallenbergarnas maktbolag Investor.

– Det viktiga är att man skapar förutsättningar för de svenska bolagen att vinna där ute, och det är alltifrån att man kan ta hit internationell expertis, och för att kunna göra det måste man förstås ha en fungerande bostadspolitik. Och det handlar om att ha en infrastruktur som är bra... Det handlar om att ha konkurrenskraftiga skatter, säger Johan Forsell.

Lönar ledningar

Investor ser även över den egna strukturen. Ledningen har bestämt sig för att löna sina ordförande bättre, och även de andra styrelseledamöterna, i de bolag som Investor äger eller är storägare i, genom att i högre utsträckning förmå dem att satsa egna pengar i företaget med möjlighet att dra i vinstspaken. Det är syftet med att Investor nu erbjuder ett nytt förmånligt aktieprogram till dessa ordförande.

– Drivkrafterna består av mycket här i livet, men vi tror att det här är en positiv drivkraft, säger Johan Forssell.

– Vi tror att det här ytterligare kan öka incitamenten för våra ordförande, säger han till TT i samband med att investmentbolaget presenterar sitt bokslut.

I takt med att aktiebörserna tappade fart mot slutet av året föll också värdet på flera av Investors stora innehav, såsom det mest värdefulla Atlas Copco. Men även Saab, ABB och SEB hade ett tungt kvartal på börsen. Då gick det bättre för de onoterade innehaven, bland andra Mölnlycke, Tre och Permobil, där det samlade bedömda marknadsvärdet steg en aning.

Höjer utdelning

Och trots stora investeringar i nya och befintliga bolag under helåret så finns det gott om pengar i Investor kassa, tillräckligt för att höja aktieutdelningen för tionde året i följd, plus en krona till 13 kronor per aktie.

Om konjunkturutsikterna framåt anar Johan Forssell precis som många andra att det kan slutta utför kommande år. Och det viktiga är nu att bolagen som ingår Wallenbergsfären är väl förberedda för en lågkonjunktur.