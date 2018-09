It-miljardär köper anrik tidning

Den amerikanske it-entreprenören Marc Benioff och hans fru Lynne köper den anrika amerikanska tidskriften Time Magazine för motsvarande runt 1,7 miljarder kronor.

"Paret Benioff köper Time personligen, och transaktionen är inte relaterad till Salesforce.com, där herr Benioff är ordförande, vice vd och grundare", skriver Time i ett uttalande.

Marc Benioff, grundare av molntjänstföretaget Salesforce.com, kommer inte att involvera sig i tidningens journalistik.

"Kraften hos Time har alltid legat i deras unika historieberättande om människorna och frågorna som påverkar och sammanför oss alla", skriver Benioff på Twitter.

Nyhetstidskriften Time Magazine grundades 1923 och läses av runt två miljoner människor i veckan.

Ett av tidningens mer kända inslag är Person of the year - årets person - där de varje år utser den person de anser ha haft störst påverkan på världen under det gångna året.