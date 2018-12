Konjunkturoro präglar stora börssektorer

Råvaror

Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Chevreux:

– Det kan inte vara mera cykliskt än så här. Även om de fortsätter att tjäna pengar och det är bra bolag så blir de inte belönade på grund av att vi är i den här konjunkturfasen. Sedan kan det vända inom sex-nio månader.

Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank:

– Vi är för tillfället neutrala. Det beror på att risken i de cykliska och konjunkturkänsliga sektorerna är hög på grund av osäkerheten kring konjunkturen. Samtidigt gör vi bedömningen att aktier kan utvecklas väl under 2019. Skulle det slå in att vi får en stabilitet under slutet av året är det en sektor som kan utvecklas väl.

Telekom

Martin Guri:

– Trendmässigt kan man säga att det som är defensivt kommer att gå bättre än det som är cykliskt. Jag har och fortsätter att lyfta upp telekomoperatörerna. De ger bra direktavkastning och är transparenta.

Maria Landeborn:

– Det är mera skuldsatta bolag, vinsttillväxten inte lika hög som i en del andra sektorer, så det finns andra som är mera attraktiva. Vi ställer oss neutrala till telekom.

Verkstad

Martin Guri:

– Det enkla svaret är att den internationella konjunkturnedgången måste värka ut och det återspeglas på sådana här bolag. Även om det är fantastiska bolag så kommer de inte bli belönade på börsen utan man är i en annan fas. De har ingen attraktionskraft. Jag skulle avvakta även om det är bra bolag.

Maria Landeborn:

– Samma som råvaror, sektorn överlag är vi neutrala till. Sedan har vi sagt att man generellt ska rikta in sig på kvalitetsbolag med låg skuldsättning, utdelning och god vinsttillväxt. Det kan man hitta inom flera sektorer.

Bank

Martin Guri:

– Bank ska man köpa för direktavkastningens skull. Det finns inget fundamentalt stöd för att banker ska gå bättre i Europa eller Sverige och det finns ingen tillväxt. Det är en trevlig obligation, jättetråkigt men tryggt.

Maria Landeborn:

– Det är en sektor som är väldigt pressad av det som hänt i Europa med skuldsättningen i Italien och budgetkonflikten med EU. Skulle det vara så att vi får en lättnad nu när det gäller budgetdiskussionerna är banksektorn något man kan hålla ögonen på 2019. Banker brukar också prestera väl i en miljö med höga räntor.

Fastigheter

Martin Guri:

– Jag är jättepositivt inställd till fastighetssektorn. När det är lite stökigare som nu blir man mer hemorienterad. Det är svårt att ha en stark uppfattning om internationella bolag som säljer i olika valutor och det kan smälla lite varstans. Tittar man på fastighetsbolag ser vi en urbanisering i storstäder och vet exakt vad bolagen tjänar. När det i stället gäller bostadsbyggandet är det mera besvärligt och komplext.

Maria Landeborn:

– För svensk del ser det väldigt olika ut. Vi har dels bolagen som är inriktade på bostadsbyggande som inte alls känns attraktiva. Sedan är det ju bolag som är mer inriktade på kommersiella fastigheter och hyresrätter. Med stigande räntor kan det kosta på lite även för dessa men vi tror å andra sidan bara att Riksbanken gör en räntehöjning. Även här finns goda utdelningar, man ska titta på bolag som inte är högt skuldsatta.