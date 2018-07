Lägre vinst för Astra

Läkemedelsjätten Astra Zeneca redovisar en vinst före skatt på 412 miljoner dollar, motsvarande cirka 3,6 miljarder kronor, för det andra kvartalet. Det kan jämföras med en vinst före skatt på 492 miljoner dollar motsvarande period 2017.

Vinsten per aktie uppgick till 0:69 dollar, precis under analytikernas förväntningar om 0:71 dollar per aktie, enligt en Reutersenkät.

Omsättningen steg till 5 155 miljoner dollar, jämfört med 5 051 miljoner dollar ett år tidigare.

Astra Zenecas prognos för helåret 2018 är oförändrad, enligt dagens delårsrapport.

Kostnader för forskning och utveckling sjönk under kvartalet med 6 procent till 2 641 miljoner dollar.