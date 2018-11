Lägre vinst men högre försäljning för Astra

Läkemedelsjätten Astra Zeneca redovisar en vinst före skatt på 477 miljoner dollar, motsvarande cirka 4,3 miljarder kronor, för tredje kvartalet. Det kan jämföras med en vinst på 746 miljoner dollar motsvarande period 2017.

Samtidigt steg bolagets produktförsäljning med 8 procent under perioden, vilket enligt Astra Zeneca följer på starka resultat från nya läkmedel samt en fortsatt stark position på tillväxtmarknaderna.

Bolagets vd Pascal Soriot är trots den lägre vinsten positiv.

"I dag är en viktig dag som karakteriserar framtiden för Astra Zeneca, då resultatet under kvartalet och hittills under året markerar början på vad vi tror kommer att bli en period av hållbar tillväxt under många år framöver", kommenterar koncernchefen i ett pressmeddelande.

Omsättningen uppgick till 5 340 miljoner dollar, jämfört med 6 232 miljoner dollar ett år tidigare.