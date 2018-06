Norsk arbetslöshet fortsätter sjunka

Den norska arbetsmarknaden fortsätter uppåt. I april var arbetslöshetssiffran för Sveriges grannland 3,7 procent enligt arbetskraftsundersökningen, Labour Force Survey, LFS.

Under perioden mars till och med maj ökade sysselsättningen 0,7 procent, vilket överskrider norska riksbankens förväntningar. Den norska arbetsstyrkan har vuxit med 0,5 procent under perioden och förväntas öka ytterligare. Samtidigt är arbetslösheten bland unga under 24 år fortfarande relativt hög på 8,9 procent.