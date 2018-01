Från och med i dag - nyårsdagen - har skatten på bensin och diesel höjts med 30 respektive 27 öre per liter. Ledande bensinbolag höjer priset nästan lika mycket, 29 öre per liter bensin och 26 öre per liter diesel. Efter höjningen är riktpriset för en liter 95-oktanig bensin på bemannade stationer 14:76 kronor.(TT)