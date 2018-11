Oljepriset återhämtas sig inför Opec-möte

Världsmarknadspriset på råolja strävar uppåt. Marknaden räknar med att oljekartellen Opec kommer att göra upp om nya produktionskvoter. Därtill skapas ett tryck uppåt på priserna av minskad produktion av nordsjöolja.

Inför nästa veckas Opecmöte, den 6-7 december, förs diskussioner om att dra ned produktionen med 1-1,4 miljoner fat per dag, rapporterar Reuters med hänvisning till Opec-källor.

Inför Opecmötet säger den saudiske energiministern Khalid al-Falih, i samband med ett möte med sin nigerianske kollega, att geopolitiska spänningar har bidragit till ökad turbulens på oljemarknaden.

Ett terminskontrakt för leverans av så kallad Brentolja på åtta veckor har rasat med 30 procent, från nivåer över 86 dollar per fat till drygt 60 dollar per fat. I onsdagens handel stiger priset på Brentolja med 0,5 procent till 60:50 dollar per fat.