Readagen Black Friday växer i Sverige

Black Friday är en relativt ny företeelse i Sverige, och betydelsen har vuxit under de senaste fem åren, visar Svensk Handels rapport. Män är mer benägna generellt att nappa på erbjudanden, men kvinnorna köper mer julklappar på fredagsrean.

Black Friday lanseras som startskottet för julhandeln, och kommer ursprungligen från USA där fredagen infaller efter den stora högtiden Thanksgiving.

Nu räknar fyra av tio svenska handlare med ökad försäljning under fredagen, och prognosen från Svensk Handel visar på en omsättning på mellan 6,3 och 6,6 miljarder kronor. Det är mellan 18 och 24 procent mer än förra året.

Viktigast är dagen för e-handlare, men även fysiska butiker får fler besökare, enligt Svensk Handel.

Undersökningen har gjorts dels via Svensk Handels Handelsbarometer, dels via konsumentundersökningar via webben.