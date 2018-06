Regeringen ser osäkrare omvärld

Prognossänkningen kommer knappt tre månader inför riksdagsvalet den 9 september och följer på att även Konjunkturinstitutet (KI) i veckan dragit ned på sin BNP-prognos.

Även för nästa år sänker regeringen tillväxtprognosen. Överlag följer konjunkturen den tidigare prognosen men på grund av omvärldsfaktorer, framförallt när det kommer till handeln revideras den ned något, säger finansminister Magdalena Andersson (S) under presskonferensen.

Snabbare

Samtidigt som regeringen sänker tillväxtprognosen pekar Magdalena Andersson på att det går snabbare för de nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

– Etableringen går dubbelt så snabbt som tidigare, det beror på flera faktorer, däribland högkonjunkturen men även de etableringsinsatser vi har genomfört, säger hon.

Men arbetslösheten väntas inte falla mer än tidigare bedömningar utan hamnar på 6,2 procent både i år och nästa år.

– Vi har en oförändrad arbetslöshetsprognos. Den fortsätter sjunka i år, säger Andersson.

Sämre statsfinanser

Samtidigt skriver regeringen ner prognosen för de offentliga finanserna. Överskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande väntas nu landa på 0,7 procent av BNP i år och 0,9 procent nästa år. Tidigare prognos löd plus 1,0 procent av BNP både i år och nästa år. Orsaken till det hänger enligt regeringen ihop med en bokföringsmässig förflyttning av utgiften för EU-avgiften.

Regeringens inflationsprognos höjs samtidigt. Inflationen mätt som KPIF beräknas i snitt hamna på 2,0 procent i år och 1,8 procent 2019. I april räknade regeringen med en KPIF-inflation på 1,7 procent i år och 1,7 procent nästa år.

Per invånare är ökningstakten i BNP betydligt lägre eftersom befolkningen växer. Regeringen spår att BNP per invånare ökar med 1,4 procent i år, jämfört med den förra prognosen på 1,9 procent. Nästa år väntas BNP-tillväxten per invånare landa på 1,1 procent (1,3).

Magdalena Andersson avrundar presskonferensen med att ta upp Sveriges demografiska utmaning framöver.

– Vi är inne i det demografiska skiftet som vi har pratat om så länge, valet kommer bli en folkomröstning om välfärden. Just nu har vi den högsta försörjningskvoten sedan 30-talet. Den kommer att bli ännu större framöver.