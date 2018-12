Ryssland höjer styrräntan

Den ryska centralbanken väljer att höja styrräntan med 25 punkter till 7,75 procent.

Centralbanken meddelar i ett uttalande att höjningen är proaktiv och ska minska risken för att inflationen förankras på en nivå som ligger över centralbankens mål.

Centralbanken skriver också att den skattehöjning som skett under 2018 tillsammans med försvagningen av rubeln ger en temporär inflationsökning vilket beräknas nå sin topp under inledningen av 2019. Inflationen kommer därefter gradvis att backa och under slutet av kommande året ligga omkring fyra procent.

Kort efter beskedet om räntehöjning stärktes den ryska rubeln något gentemot den amerikanska dollarn.