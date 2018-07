SAS erkänner dålig planering

SAS vice koncernchef och operativa chef Lars Sandahl Sörensen erkänner att dålig planering och brist på piloter är orsaken till de många inställda flygningarna den senaste tiden, rapporterar danska Dagens Näringsliv. Han säger även till tidningen att bolaget varit "för ambitiösa".

Samtidigt fylls bolagets Facebooksida med upprörda kommentarer från drabbade resenärer, skriver SVT Nyheter.

I fredags var beskedet att 25 SAS-flyg skulle ställas in under helgen. Under veckan som inleds i dag ska ytterligare 40 avgångar ställs in.

SAS undvek i fredags att svara på frågor kring de inställda flygningarna och meddelade i ett mejl till SVT att de varit i kontakt med de passagerare som påverkas.

TT har tidigare berättat om bemanningskrisen hos SAS dotterbolag SAS Ireland där personalen klagat på usla anställningsvillkor.