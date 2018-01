Svensk arbetsmarknad går som tåget, med ökande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet. Det gäller också utrikesfödda, även om siffrorna här är sämre.

– Men tittar vi på kvinnorna i den gruppen så går det inte tillräckligt snabbt, säger Mikael Damberg.

Saknar nätverk

En avgörande faktor är att nyanlända ofta saknar nätverk i Sverige, men också att de ofta saknar kunskap om svensk företagskultur, hur företag drivs i Sverige och vilka myndigheter man som egenföretagare behöver ha kontakt med.

– Kulturen kan se väldigt olika ut, till exempel hur man gör affärer i Sverige jämfört med hur man gör affärer i vissa andra länder, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef för entreprenörsskap vid Tillväxtverket, som får i uppdrag av regeringen att genomföra insatserna.

Satsningen, som kommer att göras i samråd med Arbetsförmedlingen, syftar till att hjälpa utsatta grupper att knyta kontakter inom samhälle och näringsliv, men också till att ge stöd och rådgivning. För detta skjuter regeringen till åtta miljoner kronor under 2018, och höjer sedan anslagen med ytterligare femton miljoner kronor per år under 2019-2021.

Uppsökande verksamhet

Liknande projekt har bedrivits tidigare och av erfarenhet har man lärt sig att det behövs flera metoder.

– Inte minst i Malmö hade vi en uppsökande verksamhet riktad mot nyanlända kvinnor. Där lärde vi oss att det krävs ett mera aktivt arbete om man vill nå de nyanlända, säger Mikael Damberg och tillägger:

– Vi har i dag en helt unik situation med grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och då krävs riktade insatser.