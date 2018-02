Storbankernas vinst: 106 miljarder kronor

Handelsbanken var på onsdagen sist ut av storbankerna att rapportera. Banken missade analytikernas förväntningar grovt. Stigande kreditförluster under sista kvartalet är en förklaring.

– Kvartalsvis kan det skilja sig men under året har vi lägre kreditförluster än föregående år och de är på en mycket låg nivå, säger Anders Bouvin, vd på Handelsbanken, till TT.

Stabila krediter

Kreditförlusterna för helåret landade på drygt 1,6 miljarder kronor under 2017 jämfört med cirka 1,7 miljarder kronor 2016. En stor del, närmare 1,1 miljarder kronor, av årets kreditförluster togs i det fjärde kvartalet, en ökning med över 300 miljoner kronor från jämfört med 2016.

Enligt vd Bouvin är ökningen helt relaterad till två specifika engagemang, ett i Danmark och ett i Storbritannien. I det senare fallet handlar det om byggbolaget Carillion.

"Den underliggande kreditkvaliteten var fortsatt stabil", skriver dock banken angående övriga krediter.

Och det är också bilden som kommit från övriga banker.

– Det finns ingenting i rapporterna som pekar på att bankerna påverkas av den sättning vi har haft på bostadsmarknaden. Varken på volym eller på marginaler, och absolut inte på kreditförluster, vilket det har spekulerats om i marknaden. Det var viktigt att de visade det, säger Andreas Håkansson, bankanalytiker på Exane BNP Paribas.

Resultatet för Handelsbanken blev under det fjärde kvartalet cirka 5 miljarder kronor jämfört med ungefär 4,7 miljarder kronor motsvarande period förra året.

Totalt gör de fyra svenska storbankerna - Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank - 105,7 miljarder kronor i vinst under 2017.

– Det är bland Europas mest lönsamma banker, säger Håkansson.

En av bankerna sticker ut som extra lönsam. Swedbank redovisar en avkastning på eget kapital på 15,1 procent. Tvåa där är SEB med 12,7 procent följt av Handelsbanken på 12,3 procent. I botten ligger Nordea med 9,5 procent.

– Det är väldigt stora skillnader. Swedbank är en betydligt mer lönsam bank än Nordea, säger Andreas Håkansson.

Höjer utdelningen

Inför vårens årsstämmor föreslår styrelserna för respektive bank utdelningar som totalt uppgår till 68,7 miljarder kronor. En ökning med 7,6 miljarder kronor, över 10 procent alltså, jämfört med förra året.

Just Handelsbankens styrelse föreslår en utdelning på 5:50 i ordinarie utdelning plus en extra utdelning på 2:00 kronor per aktie. I fjol blev utdelningen 5:00 kronor per aktie.

– Handelsbanken växer, vi behöver kapital för att växa. Men vi tjänar också pengar och har generellt sett låga risker och det gör att vi har hamnat i en väldigt favorabel situation där vi har mer kapital än vi behöver, säger Anders Bouvin.