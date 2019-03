KI förutspår färre räntehöjningar

Svensk ekonomi har toppat och går nu in i en avmattningsfas, skriver Konjunkturinstitutet (KI). BNP förväntas växa med 1,5 procent i år jämfört med 2,3 procent under 2018. Under 2020 väntas BNP öka med 1,6 procent.

Samtidigt väntas inflationen bli lägre än 2 procent i år medan arbetslösheten väntas ligga kvar på 6,3 procent. Mot denna bakgrund minskar Riksbankens utrymme för räntehöjningar. Enligt prognosen väntas reporäntan höjas till 0,0 procent vid årsskiftet, vilket är lägre än Riksbankens egen bedömning.

Svaren i Konjunkturbarometern visar att stämningsläget i ekonomin föll marginellt under mars månad men låg kvar på en relativt stark nivå.

Stämningsläget för hushållen steg för andra månaden i rad, vilket beror på att många upplevt att den egna ekonomin förbättrats under det senaste året. Sett i historiskt perspektiv ligger dock hushållens konfidensindikator under genomsnittet.