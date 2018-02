Tungt Kina-kontrakt lyfter Ericsson

Ericssons aktie stiger markant på Stockholmsbörsen, upp 2-3 procent i handeln på måndagsförmiddagen. I helgen släppte telekombolaget nyheten att man har skrivit ett preliminärt avtal med världens största mobiloperatör, kinesiska China Mobile.

Avtalet gäller system för så kallade Internet of things, det vill säga supersnabba kommunikationssystem för maskiner. Avtalet gäller också ett samarbete kring utbyggnad av nästa generations mobilnät 5G.

På mobilmässan i Barcelona nämnde vd Börje Ekholm att fler 5G-affärer börjar ticka in under 2018, men han ville inte gå in på några detaljer.

Enligt Börje Ekholm ligger Nordamerika och nordöstra Asien långt fram vad gäller efterfrågan på den nya tekniken, medan det går trögare i Europa än så länge. Ekholm tryckte på att politikerna måste skynda på tillståndsprocesser för nya kommunikationsnät, annars kommer 5G-utbyggnaden att ta mycket längre tid.