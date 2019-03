Uppåt på Wall Street trots deppiga BNP-siffror

De ledande indexen på de amerikanska börserna pendlade uppochned på torsdagen. Investerarna på Wall Street gladdes åt besked om framsteg i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Å andra sida publicerades BNP-statistik som tyder på en allmän nedgång i amerikansk ekonomi.

Siffrorna visar att den inhemska ekonomin saktade in mer än väntat under fjolårets sista kvartal. Bruttonationalprodukten för 2018 stannar därmed under målet på 3 procent för helåret. Dessutom misslyckades företagen med att öka sina vinster under fjärde kvartalet förra året - ett undantag från ordningen under mer än två års tid.

Vid stängning stod dock tre viktigaste indexen på plus: 0,4 procent för Dow Jones industriindex och S&P 500 medan Nasdaqs kompositindex steg 0,3 procent.