USA-sajter blockerade i skuggan av GDPR

Men i nuläget går det som svensk inte att läsa just de tidningarna via webben. Detsamma gäller New York Daily News, Orlando Sentinel och Baltimore Sun, rapporterar brittiska BBC. Den europeiske surfaren får i stället upp ett meddelande där det heter att hemsidan inte går att nå från de flesta europeiska länder.

Tidningarnas ägarbolag Tronc Enterprises liksom Iowa-baserade konkurrenten Lee Enterprises, som ger ut 46 dagstidningar i USA, har ännu inte hunnit anpassa sig till EU-lagen GDPR, som just trätt i kraft. Enligt GDPR måste företag och organisationer informera om hur de använder de uppgifter de har om enskilda personer, annars riskerar de dryga böter. Den nya lagen ger också privatpersoner större inflytande över hur deras uppgifter används.

Stora mediedrakar som nyhetskanalen CNN och tidningen The Washington Post har löst problemet på annat sätt, bland annat genom att be användare i Europa att godkänna nya användarvillkor.