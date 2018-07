VM-yra för Kindred

Speloperatören Kindred, tidigare Unibet, redovisar ett kvartal där världsmästerskapet i Ryssland innebar nya rekord i kundaktivet och skrällmatcher ledde till högre lönsamhet.

Bolaget redovisar en vinst före skatt på 28,9 miljoner pund, cirka 335 miljoner svenska kronor, för andra kvartalet 2018. Det kan jämföras med en vinst på 22,9 miljoner pund motsvarande period 2017.

Lönsamheten per spel, även kallad sportbok, uppgick efter gratisspel till 8,2 procent under perioden. Under andra kvartalet i fjol var sportboken 6,4 procent.

Spelöverskottet uppgick till 219 miljoner pund, jämfört med 166 miljoner pund ett år tidigare.

"Spelöverskottet ökade med 24 procent organiskt och i fasta växelkurser, vilket innebär att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Av koncernens spelöverskott kom 43 procent från lokalt reglerade marknader", kommenterar Kindreds vd Henrik Tjärnström i delårsrapporten.