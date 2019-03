Alling: Beskyddarkulturen måste brytas

Reaktionerna har varit kraftiga efter dokumentären om det våld artisten Josefin Nilsson utsattes för i en nära relation. Filmen har bland annat lett till att Dramaten ställt in föreställningar, och hashtaggen #brinnförjosefin har varit en av de mest diskuterade på Twitter.

Under fredagen flyttade diskussionen också in på Södra Teatern, där ett hundratal personer från teater- och filmvärden hade bjudits in för att diskutera mäns våld mot kvinnor, med utgångspunkt i den bransch som återigen hamnat i strålkastarljuset.

Fullsatt teater

Och intresset var stort. Lokalen vid Mosebacke på Södermalm var fylld till sista stol.

– Det är viktigt att vi tar det här på allvar. Det kan inte stanna vid att vi kallar någon för gubbslem och sedan går vidare med livet. Vi måste göra mer, säger skådespelaren Henrik Lundström och fortsätter:

– Vi alla som jobbar i den här branschen har ett ansvar. Vissa personer tycks kunna göra hur dumma saker som helst under tiotals år, men får fortfarande göra de stora rollerna. Bort med dem, så kan folk få må bra i stället.

Initiativtagaren till träffen, den antirasistiska och feministiska organisationen Män, betonar vikten av att våga prata öppet.

– Det här handlar inte om att svartmåla kultureliten på något sätt. Mäns våld mot kvinnor har inget ansikte, ingen etnicitet, religionstillhörighet eller nationalitet. I Sverige finns den överallt och i alla klasser, inklusive den högsta kulturella sfären. Därför känns det viktigt att kunna bjuda hit kulturpersonligheter som kan prata öppet om det här, säger Alán Ali, ordförande i organisationen Män.

Vardagliga trakasserier

Att engagemanget i frågan om mäns våld mot kvinnor börjar växa hos männen märks inte bara på fredagens uppslutning på Södra Teatern, menar Alán Ali.

– Efter metoo-hösten tredubblades vårt medlemsantal inom loppet av några månader, och sedan har det fortsatt strömma in nya, säger han.

TT: Vad hoppas ni att den här träffen leder till?

– Det handlar om att sprida budskapet om att vi måste erkänna alla typer av övergrepp. I Sverige är vi bra på att erkänna mord och överfallsvåldtäkter, men de vardagliga sexuella trakasserierna, kränkningarna, tafsningarna - det glöms bort. Vi vill öka medvetenheten hos männen, för med medvetenheten kommer erkännandet, och med erkännandet kan vi få ner våldet.