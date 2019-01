Anderson spelar Thatcher i nya "The crown"

Efter föregångare som Meryl Streep, Patricia Hodge och Jennifer Saunders är det nu dags för Gillian Anderson att ta sig an rollen som Margaret Thatcher, rapporterar The Sunday Times. I säsong fyra av succéserien "The crown" gör Anderson entré som den före detta brittiska premiärministern.

Avsnitten spelas in under sommaren och kommer bland annat att följa den frostiga relationen mellan drottning Elizabeth (spelad av Olivia Colman) och Thatcher, under hennes elva år som premiärminister (1979-1990).

Emmybelönade "The crown" är en av Netflix dyraste och mest populära produktioner. Säsong ett tar avstamp i Elizabeth II:s första år som drottning och romansen med prins Philip.