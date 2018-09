Anna Kendrick avslöjar sitt Obama-skämt

I en serie bilder, tagna för sex år sedan, syns skådespelaren Anna Kendrick skaka hand med USA:s dåvarande president Barack Obama, som samtidigt viker sig dubbel av skratt.

I pratshowen "The late show with Stephen Colbert" berättar filmstjärnan nu om kommentaren som fick presidenten att bryta ihop, skriver The Huffington Post.

Strax innan mötet hade Anna Kendrick närvarat vid ett event som Obama bjudit in till för att diskutera ekonomin i landet. Helt plötsligt pekar han på Kendrick i publiken och säger: "Faktiskt, så spelar Anna i en av mina favoritfilmer, Up in the air, som tar upp ekonomin och lågkonjunkturen".

När de två sedan hälsar på varandra ska Obama ha sagt: "Jag hoppas att jag inte skämde ut dig tidigare".

Varpå Kendrick svarade: "Ja, du är en riktig skitstövel".