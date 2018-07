Anna Ternheim klar till Stay Out West

Way Out West annonserar nu att Anna Ternheim är klar för Stay Out West. Ternheim kommer på fredagen att uppträda på Annedalskyrkans klubbscen. Hon har tidigare bland annat vunnit grammisar som bästa kvinnliga artist och bästa textförfattare.

Till Stay Out West kommer även The Magic Gang, Amyl and the Sniffers, Vacation Forever och Holy. Festivalarrangören skriver även att tre nya akter är klara för det internationella jämställdhetsprojektet Keychange: Violet Skies, Hildur och Mogli. Jonathan Johansson kommer även att göra en spelning med ViVii på Höjdenscenen i Slottsskogen.

Way Out West äger rum den 9-11 augusti. Stay Out West är festivalens klubbsegment där artister uppträder på olika klubbar runt om Göteborg.