"Aquaman" gör succé före USA-premiären

Det motsvarar ungefär 840 miljoner kronor och nu är det även klart att det blir en uppföljare, skriver Variety. Filmens premiärdatum har skjutits upp flera gånger, men produktionsbolaget Warner Bros hoppas nu att den ska bli julens stora succé på bio, även om den tävlar med Marvels "Spider-Man: Into the spider-verse" som har amerikansk premiär veckan innan.

Att släppa filmen först i Kina är en del i en marknadsföringsplan som går ut på att låta filmen få vind i seglen innan julhelgen. Dessutom är det enkelt att slå rekord i Kina, eftersom det råder stor expansion på biografmarknaden i landet, rapporterar The Wrap.

Filmen bygger på seriefiguren Aquaman, som till en början kallades Vattenmannen på svenska. Han gjorde entré i serietidningen More Fun Comics 1941 och är en av superhjältarna som ingår i gruppen Justice League. Jason Momoa, mest känd som Khal Drogo i "Game of thrones", spelar huvudrollen i filmen och har redan hanterat treudden i tidigare DC-filmerna "Batman vs Superman: Dawn of justice" och "Justice league" från 2017.

Aquaman är en halvmänsklig superhjälte som styr undervattensriket Atlantis. Han kan manipulera tidvattnet och simma i snabb fart, samtidigt som han också har superstyrka. Svenske Dolph Lundgren spelar Aquamans presumtiva men onde svärfar Nereus.