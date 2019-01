Ariana Grande slår brittiskt strömningsrekord

Har du lyssnat på Ariana Grandes låt "7 rings" den senaste tiden? I så fall är du inte ensam. Låten har slagit brittiskt rekord för flest antal strömningar på en vecka, med 16,9 miljoner spelningar, skriver The Guardian.

Därmed är Mariah Careys rekord slaget. Hennes 24 år gamla jättejulhit "All I want for christmas is you" strömmades 15,3 miljoner gånger så sent som i december förra året.

"7 rings" har dessutom sålt totalt 126 000 exemplar i Storbritannien. I Sverige klättrade låten nyligen upp på förstaplatsen på singellistan.

Låten är dock inte helt okontroversiell. Ariana Grande har förvisso förtjänstfullt samplat "Sound of music"-låten "My favorite things", men anklagas också för att ha lånat olovligt från andra håll. Soulja Boy och Princess Nokia beskyller sångerskan för att plagiera deras respektive låtar "Pretty boy swag" och "Mine".