Ariana Grande vill överraska med nytt album

Ariana Grande längtar efter att släppa en överraskningsplatta - "precis som rappare gör". Det avslöjar den amerikanska sångerskan i en intervju med Music-News.

– Jag känner att det finns vissa regler som poptjejer måste hålla sig efter, men män slipper, säger hon med hänvisning till det traditionella pr-maskineriet i branschen.

Grande, som just nu är aktuell med låten "Thank U, next", säger att hon kanske kommer att släppa en skiva medan hon är ute på turné nästa år.

– Om jag vill turnera med två album på en gång så turnerar jag med två album på en gång. Om jag vill släppa ett tredje album medan jag är på turné så gör jag det också.