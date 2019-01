Arja Saijonmaa: "Klart att jag vill vinna"

Wiktoria gör sin tredje deltävling i Melodifestivalen - och den här gången drar hon ner på tempot ordentligt. Balladen "Not with me" är en självupplevd berättelse om olycklig kärlek, som hon hoppas kunna beröra publiken med.

– Det är som en dagbok, mina känslor och tankar. Det känns så fint att dela med mig av den och jag tror att många kan relatera, säger hon.

TT: Vilka känslor tror du kommer att komma upp på scenen?

– Ilska eller att jag blir för ledsen. Jag måste kunna kontrollera mig, men det vet jag inte om jag kan göra på lördag, säger hon.

Kommer inte att strippa

Även Arja Saijonmaa gör sin tredje Melodifestival i år, nu med bidraget "Mina årstider".

– Man ska alltid ha lite morötter som artist och min morot är att jag har varit med och skrivit texten och påverkat innehållet. Det handlar om Moder jord, vår älskade Moder jord. Om hur vi ska ta hand om den, säger hon.

TT: Hur kommer din scenshow att se ut, vad ska du göra?

– Som att strippa, byta kläder, visa magen eller hoppa och dansa? "Let's dance"? Svaret är nej, jag kommer att leverera min sång, säger Arja Saijonmaa.

Nu hoppas Arja Saijonmaa på tredje gången gillt i musiktävlingen.

– Det är klart att jag vill vinna. Alla kommer hit för att vinna, säger Arja Saijonmaa.

"Känns osannolikt"

Nano har tidigare kommit tvåa i Melodifestivalen och återvänder med låten "Chasing rivers". Till bidraget kommer publiken få se en mini-Nano på bildskärmarna, spelad av ingen mindre än artistens son.

– Jag känner mig trygg i numret, extra roligt är det att min son är med mig. Jag känner mig som en vinnare oavsett hur det går eftersom jag får ta med mig det här hela livet, säger Nano.

En annan artist som gör comeback i tävlingen är Anna Bergendahl. 2010 vann hon hela tävlingen med låten "This is my life". Låten räckte inte hela vägen i Eurovision Song Contest, och för första gången blev Sverige utan en finalplats.

Även den här gången hoppas hon få representera Sverige ute i Europa.

– Det känns osannolikt, det är så otroligt bra artister här. Men det är klart att jag vill vinna, säger Anna Bergendahl.

"Som en fri elektron"

Ytterligare en artist i den första deltävlingen är Mohombi, med låtar som "Bumpy ride" i bagaget. Nu kommer han att tävla med låten "Hello". Scenframträdandet beskriver Mohombi som annorlunda jämfört med vad han har gjort tidigare.

– Jag är som en fri elektron på scenen men i det här numret är det många element där jag måste sitta. Det är väldigt komplext och jag måste vara fokuserad, säger han.