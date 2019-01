Avicii mest spelad i Sverige i fjol

Avicci toppar singeltopplistan i Sverige när statistiken nu släppts för de mest köpta och strömmade digitala singlarna under förra året. Låten "Without you" med sång av svenska sångaren Sandro Cavazza släpptes 2017, men blev återigen etta på singellistan efter att Tim "Avicii" Bergling gick bort i april 2018.(TT)