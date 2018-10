Avicii mest spelad i Sverige

Strömningstjänsten Spotify firar tioårsjubileum i oktober och har i samband med det släppt ny statistik över de låtar och artister som har spelats allra mest under det gångna decenniet.

I Sverige är det alltså Tim "Avicii" Bergling som har de högsta strömningssiffrorna mellan 2008 och 2018, tätt följd av Håkan Hellström, Kent och Veronica Maggio. Avicii, som tragiskt avled tidigare i år, är också den svenska artist som har spelats mest utanför landets gränser.

Mest spelad globalt är dock Drake, följd av Ed Sheeran och Eminem. Den mest strömmade kvinnliga artisten är Rihanna som hamnar på en femteplats.

Vilken låt har Spotify-användare över hela världen strömmat allra flest gånger? Inte helt oväntat är det Ed Sheeran som segrar i den kategorin. Hans "Shape of you" toppar listan medan Drake får nöja sig med en andraplats med "One dance".

Sheeran kammar också hem prisbucklan i albumkategorin. Hans skiva "Divide" har spelats flest gånger i världen, med Justin Biebers "Purpose" och Drakes "Views" på andra, respektive tredje plats.