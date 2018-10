Avril Lavigne: Jag var sängliggande i två år

Kanadensiska sångerskan Avril Lavigne släpper musik för första gången på fyra år, efter att ha kämpat mot borrelia. Nu berättar hon i en stor intervju i tidningen Billboard att läkarna hade svårt att hitta rätt behandlingsmetod för sjukdomen.

– Jag var sängliggande i två jävla år. Men jag gick utan diagnos så länge att jag var riktigt illa ute, säger hon i intervjun.

Lavigne slog igenom med låten "Sk8ter boi" som 17-åring 2002 och hennes debutalbum "Let go" sålde i 16 miljoner exemplar. Hon började må dåligt under en turné 2014 och uppsökte olika läkare, men ingen kunde hitta felet. Det var inte förrän hon frågade "Real housewives of Beverly Hills"-stjärnan Yolanda Hadid, som själv haft borrelia, om hon kunde rekommendera en specialist som Lavigne fick hjälp.

– Jag hade accepterat att jag var döende, säger hon.

Men hon repade sig med hjälp av behandling med flera sorters antibiotika samtidigt. Singeln "Head above water" handlar om kampen mot sjukdomen och Lavignes nya album släpps nästa år.