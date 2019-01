Baldwin döms till vård för ilskeutbrott

Skådespelaren Alec Baldwin har erkänt sig skyldig till trakasserier och döms till att gå i behandling för sin ilska efter ett uppmärksammat bråk på New Yorks gator i höstas, skriver The Wrap. Han får även betala en avgift på 120 dollar och måste skicka in dokumentation till rätten att han fullföljt vårdprogrammet.

Bråket började då Alec Baldwin skulle parkera sin bil i Greenwich Village när en annan man gled in i parkeringsfickan rakt framför näsan på honom. Baldwin ilsknade till och enligt polisen ska de båda ha börjat skrika och knuffa varandra. Baldwin ska sedan ha slagit den andra mannen, något stjärnan hela tiden förnekat.

Åklagaren bedömde efter att ha tagit del av övervakningsfilmer att trakasserier var en mer korrekt benämning på brottet Baldwin gjort sig skyldig till.

60-årige Baldwin har de senaste åren gjort succé med sina Donald Trump-imitationer i satirprogrammet "Saturday night live". När gripandet blev känt sade Trump: "Jag önskar honom lycka till".