Banksy-tavla sönderstrimlad på auktion

Den hemlighetsfulle brittiske gatukonstnären Banksy överraskade besökarna på auktionshuset Sotheby i London rejält under fredagen. Strax efter det att tavlan klubbats gled målningen ned och genom en dokumentförstörare som byggts in i ramens underkant, skriver The Guardian. Kvar blev en massa strimlor och ett antal förbryllade besökare, kanske inte minst köparen.

Tavlan, föreställande en flicka som sträcker sig efter en hjärtformad ballong, såldes för strax över en miljon brittiska pund, nästan 12 miljoner svenska kronor. Efter händelsen lade Banksy upp en bild på Instagram med texten "Going, going, gone â?¦". Auktionshuset uppger att man har pratat med köparen, som uppges vara något överraskad, och att man diskuterar vad man ska göra härnäst.

Motivet på flickan med ballongen dök första gången upp på en husfasad i London och är ett av hans mest kända konstverk.