Berättelsen viktig för Bioware i "Anthem"

Det har tagit sex år för kanadensiska Bioware att gjuta liv i "Anthem" efter att man avslutat rymdsagan "Mass effect". Med rollspel som "Star wars"-spelet "Knights of the old republic", "Baldur's gate" och "Dragon age: Inquisition" har utvecklaren gjort sig känd för att ta berättelsen och rollfigurerna på stort allvar.

Och det var också en utmaning när arbetet med "Anthem" inleddes.

– Hur berättar du en historia, hur får du ett fantastiskt spel, i ett utrymme där dina vänner berättar historien med dig, säger Mike Gamble, producent, till Polygon.

Två delar

"Anthem" låter spelaren hoppa ned i ett omgörbart exoskelett och ge sig ut i en öppen spelvärld för att tillsammans med uppemot tre andra bekämpa ett utomjordiskt hot. Lösningen på hur berättelsen ska drivas framåt blev att blanda den kollektiva berättelsen i flerspelarläget med en som är spelarens egen.

– "Anthems" värld är, bortom säkerheten i Fort Tarsis, en delad värld, ett delat äventyr, som är detsamma för alla som du spelar med vid det tillfället, säger Cathleen Rootsaert, huvudmanusförfattare, till Gamesradar.

Påverkar varandra

Det är i Fort Tarsis, hemmabasen, som berättelsen kan drivas framåt genom att interagera med ickespelbara rollfigurer, som kan ge dig uppdrag. Där finns inte några andra spelare. Tanken är däremot att händelser du upplever ute i den gemensamma världen sedan ska påverka händelserna i Fort Tarsis.

– Människorna som bor i Fort Tarsis har berättelser och problem att lösa som du kan blanda dig i. Ibland, antingen till följd av dina råd eller av dina val, så kommer deras berättelser att ta en annan riktning. Vad som är spännande för oss är att vi genom livetjänsten kan fortsätta att få valen belönande, säger Rootsaert till Gamesradar.

"Anthem" ges ut av EA och släpps till pc, Xbox One och Playstation 4 den 22 februari.