"Billy Elliot" ställs in efter hatkampanj

Nationaloperan i Budapest ställer in 15 föreställningar av musikalen "Billy Elliot" efter en homofobisk kampanj mot föreställningen, skriver The Independent. Den ungerska tidningen Magyar Idok har under flera veckor publicerat artiklar där man hävdar att upphovsmännen har som mål att få ungerska pojkar att bli homosexuella.

Operachefen Szilveszter Okovacs säger i ett uttalande att tidningens homofobiska kampanj lett till att biljettförsäljningen gjort en störtdykning och att man nu måste ställa in 15 föreställningar. Han meddelar dock att 24 övriga föreställningar kommer att genomföras som planerat. I den ungerska versionen av "Billy Elliot" har den enda öppet homosexuella rollfiguren, Billys vän Michael, strukits ur manus.

Musikalen baseras på filmen med samma namn från 2000 och handlar om en brittisk pojke som växer upp i en gruvarbetarstad men drömmer om att dansa balett.