Billy Joel firar 100 på "The Garden"

Redan 2015, när stjärnan framträdde i lokalen vid Pennsylvania Plaza för 65:e gången, passerade han Elton John, och 100 konserter är solklart rekord.

New Yorks guvernör Andrew Cuomo kallar sig både fan och vän till Joel, och har i samband med spelning nummer 100 proklamerat att onsdagen var "Billy Joel Day".

– 40 år i den här stan, med kanske världens svåraste publik. Och efter 40 år älskar denna svåra hemmapublik honom, säger Cuomo på en presskonferens tillsammans med Joel.

– Jag är från New York, konstaterar 69-årige Joel.

– Detta är min scen. Och jag är så lyckligt lottad att Madison Square Garden också är en världsscen.

Den sammanlagda publiken vid de 100 konserterna beräknas till över 2 miljoner människor.

Billy Joels föräldrar kom från Tyskland och England, men själv är han född i Bronx och uppvuxen på Long Island.

Bland hans största hits finns "Tell her about it" och "Uptown girl". Joel har sålt över 150 miljoner skivor genom åren.